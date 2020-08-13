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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КИТАЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛСЯ В 2,7 РАЗА ДО $110,9 МЛН
17:47 14.08.2020
За первое полугодие 2020 года экспорт белорусского продовольствия в Китай составил $110,9 млн, что в 2,7 раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, более половины экспорта (52,5%) составляют поставки на китайский рынок мясной продукции, которой за 6 месяцев отгружено более 18 тыс. тонн на $58 млн долларов.
Продолжается также рост поставок в Китай белорусской молочной продукции, которую уже по достоинству оценили китайские потребители. Молочных товаров отгружено в Китай в этом году более 85 тыс. тонн на $32,5 млн долларов.
Благодаря активному взаимодействию сторон на сегодня аккредитованы на право поставок продукции в Китай 56 молокоперерабатывающих организаций, 17 мясокомбинатов, 9 птицефабрик, 7 рыбоперерабатывающих организаций и 4 организации по производству свекловичного жома.
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