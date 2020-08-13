В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 99,5%, с декабрем 2019 г. – 102,8%, к январю-июлю 2019 года – 103,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в июле подешевели по сравнению с июнем на 0,1 процентных пункта, с начала года – подорожали на 3,0%, в январе-июле текущего года к январю-июлю 2019 года – на 4,5%.

Цены на услуги в июле подросли по сравнению с июнем на 0,5 процентных пункта, с начала года – на 5,1%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года – на 7,1%.