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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 2,8%
16:59 14.08.2020
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 99,5%, с декабрем 2019 г. – 102,8%, к январю-июлю 2019 года – 103,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в июле подешевели по сравнению с июнем на 0,1 процентных пункта, с начала года – подорожали на 3,0%, в январе-июле текущего года к январю-июлю 2019 года – на 4,5%.
Цены на услуги в июле подросли по сравнению с июнем на 0,5 процентных пункта, с начала года – на 5,1%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года – на 7,1%.
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