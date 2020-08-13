Авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнение полетов по некоторым направлениям в связи с прекращением международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, по 15 августа не будут осуществляться полеты в Вену, по 16 августа — в Ригу, по 31 августа — в Ларнаку и по 1 сентября — в Ашхабад.

Кроме того, не планируется рейсов во все пункты России по 21 августа, в том числе российские города Воронеж, Казань, Нижний Новгород - по 24 октября. Полеты в Грузию также приостановлены по 31 августа.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта 2021 года.

Обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до 30 марта 2021 года.