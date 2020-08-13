Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 августа 2020 года выросло до 69,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 14 августа зарегистрированы 69 тыс. 308 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 66 тыс. 452 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 599 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 105 человек, число смертей от COVID-19 - на 4.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 402 тыс. 346 теста.