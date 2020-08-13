В бюджет Витебской области за январь-июль 2020 г. поступило 1112,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 233,1 млн рублей, в местный бюджет – 879,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 332,0 млн рублей, или 29,9% в доходах бюджета области, по налогу на добавленную стоимость – 273,5 млн рублей, или 24,6%, по акцизам – 190,6 млн рублей, или 17,1%, по налогам на собственность 65,4 млн рублей, или 5,9%, по налогу на прибыль – 64,0 млн рублей, или 5,8%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 37,6 млн рублей, или 3,4%.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 95,0%, или 1056,6 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 28,4 млн рублей, физическими лицами уплачено в бюджет 27,1 млн рублей, что составляет, 2,6% и 2,4% поступлений соответственно.