|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 1,1 МЛРД РУБЛЕЙ
15:41 14.08.2020
В бюджет Витебской области за январь-июль 2020 г. поступило 1112,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 233,1 млн рублей, в местный бюджет – 879,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 332,0 млн рублей, или 29,9% в доходах бюджета области, по налогу на добавленную стоимость – 273,5 млн рублей, или 24,6%, по акцизам – 190,6 млн рублей, или 17,1%, по налогам на собственность 65,4 млн рублей, или 5,9%, по налогу на прибыль – 64,0 млн рублей, или 5,8%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 37,6 млн рублей, или 3,4%.
Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 95,0%, или 1056,6 млн рублей.
Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 28,4 млн рублей, физическими лицами уплачено в бюджет 27,1 млн рублей, что составляет, 2,6% и 2,4% поступлений соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2020
Курсы в банках
на 14.08.2020
Конвертация в банках
на 14.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте