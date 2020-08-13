В рамках реализации Государственной программы «Энергосбережение» 2016-2020 в Беларуси к началу третьего квартала текущего года введено в эксплуатацию 280,5 МВт установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ), производящих «зеленую» электроэнергию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, на 1 июля 2020 года суммарная установленная электрическая мощность установок ВИЭ составляла 418 МВт, что почти в пять раз превышает этот же показатель шестилетней давности – 88 МВт на 1 января 2014 года.

В структуре установленной мощности установок ВИЭ на пьедестале расположились: солнечные электростанции 159 МВт (38%), ветроэлектростанции 109,1 МВт (26%), гидроэлектростанции (ГЭС) 96,1 МВт (23%). Доля биогазовых установок составила 9,2% (38,6 МВт), мини-ТЭЦ на биомассе 3,7% (15,5 МВт).

В структуре выработки электроэнергии от установок ВИЭ, с учетом разных коэффициентов использования установленной мощности по видам ВИЭ, ситуация иная. Здесь первенство начиная с 2016 года уверенно держат ГЭС, на втором месте ветроэнергетические установки, за которыми идут солнечные электростанции (ранее в 2018 году они опережали ветроэнергетические установки). Еще в 2016 году из ВИЭ в республике вырабатывалось в три раза меньше электроэнергии — 0,3 млрд кВт•ч, а в 2019 году – уже 0,9 млрд кВт•ч.

Интересной выглядит ситуация в разрезе установленной мощности ВИЭ по областям. В Гомельской области, где больше всего освоен потенциал энергии солнца, однако, не богатой на водные ресурсы (единственная гидроэлектростанция 0,45 МВт построена на реке Ипуть в 2020 году), и совсем не имеющей ветроэнергетических установок, суммарная установленная мощность ВИЭ самая большая по стране - 102 МВт.

В Гродненской области с равномерно развитым использованием энергии ветра, солнца и воды – 97,5 МВт.

После планируемого ввода в 2020 году Чериковской солнечной электростанции установленной мощностью 109 МВт лидером на пути к углеродно-нейтральному будущему долго будет оставаться Могилевская область (сегодня 89 МВт).

В Минской (29 МВт) и Брестской (16 МВт) областях больше всего освоен потенциал использования энергии биогаза, Витебской (76 МВт) – энергии воды.

Уникальным остается Минск (8,8 МВт), организациями которого эксплуатируется 15 ГЭС и используются все виды ВИЭ, кроме ветра.