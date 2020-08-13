Холдинг «Белвест» планирует осенью приступить к промышленной эксплуатации роботизированных комплексов раскроя кожи. Внедряя новые технологии в выпуске обуви, компания одновременно готовит базу для организации в Витебске серийного производства роботов.

Как пишет газета «Витебские вести», это позволит не только расширить специализацию холдинга, но и приблизиться к основной цели – поставить на поток выпуск единичных изделий, дав возможность покупателю поучаствовать в выборе модели, материала, цвета и фурнитуры своей обуви.

О перспективных направлениях развития предприятия, выпуске качественной продукции, востребованной на внутреннем и зарубежном рынках, шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александра Шумилина с руководством холдинга, которая состоялась на прошлой неделе в Витебске.

Проект по внедрению роботизированных методов производства включен в Государственную программу инновационного развития на 2016 — 2020 годы. Применение программно-аппаратного комплекса обеспечит существенное повышение качества оценки кожи с возможностью анализа не только внешних, но и внутренних дефектов. Инновационность комплекса заключается в применении роботизированных технологий с уникальной оснасткой рабочих органов, технологий машинного зрения и ультразвуковой резки, самообучающихся автоматизированных систем управления.

«Реализация этого проекта позволит повысить технологический уровень предприятия, качество и конкурентоспособность продукции, укрепить позиции в существующих сегментах обувного рынка, расширить географию экспорта, значительно снизить производственные издержки», – уверен Александр Шумилин.

При этом он отметил, что роботизация производства не приведет к сокращению численности коллектива холдинга, так как общий прирост объема потребует большего количества работников по таким специальностям, которые пока не представляется возможным автоматизировать.

Для развития технологического сектора два с половиной года назад на базе IT-подразделения «Белвеста» создано ООО «Лацит» со специализацией на разработке программных продуктов и услугах по автоматизации предприятий. Сегодня «Лацит» пытается вывести материнскую компанию в технологические лидеры отрасли, сделать первопроходцем в роботизации обувного производства. Более того, рассматривается возможность создания на его базе специализированного производства роботизированного оборудования для работы с кожей. Для этого потребуется значительный объем инвестиций в кадры и производственные площади. Александр Шумилин пообещал поддержку, в том числе финансовую за счет различных государственных фондов.