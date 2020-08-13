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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 4,8%
13:06 14.08.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 104,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100% и 103,1% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 105,7%, потребительские товары – 100,1% и 102,7%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 101,4%, в том числе в растениеводстве – 104% и 97,4% соответственно, животноводстве – 99,6% и 102,2%.
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