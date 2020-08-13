Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 104,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100% и 103,1% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 105,7%, потребительские товары – 100,1% и 102,7%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 101,4%, в том числе в растениеводстве – 104% и 97,4% соответственно, животноводстве – 99,6% и 102,2%.