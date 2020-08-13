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ЭКОНОМИКА РБ


С 18 АВГУСТА ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ МАШИН ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ В ОЧЕРЕДЬ КПС «МОНИТОРИНГ»


12:29 14.08.2020

С 18 августа 2020 г. изменяется порядок постановки в очередь КПС «Мониторинг» транспортных средств международной перевозки грузов, въезжающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, для транспортных средств с товарами, в отношении которых в информационных системах таможенных органов (ИС ТО) отсутствуют ЭТД (ЭУТ, ЭУП), помимо регистрационного знака машины, необходимо будет указывать сведения о регистрационном номере (регистрационных номерах) ЭПИ, поданной в ИС ТО для всех товарных партий, перемещаемых в транспортном средстве.

Указание сведений о регистрационных номерах ЭПИ будет осуществляться путем выбора соответствующего номера из списка, который будет отображаться пользователю на экране после ввода регистрационного знака транспортного средства. Соответствующая запись выбирается пользователем путем простановки отметки «V» напротив необходимого номера ЭПИ (возможен выбор всех записей путем нажатия одной кнопки «Выбрать все»).

В целях минимизации времени, требуемого на постановку транспортного средства в очередь КПС «Мониторинг», таможня настоятельно рекомендует перевозчикам своевременно обеспечивать водителей транспортных средств информацией, необходимой для выбора соответствующей ЭПИ, а также учитывать, что наличие в ИС ТО «лишней» ЭПИ (не использованной при предшествующих перевозках) значительно увеличит время, необходимое для постановки транспортного средства в очередь.

Напомним, в регионе деятельности таможни КПС «Мониторинг» применяется в пунктах пропуска «Мокраны» и «Козловичи» в отношении груженых транспортных средств.

СПРАВКА: ЭПИ – предварительная информация, в том числе в виде электронного документа, поданная в ИС ТО в соответствии со статьей 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

ЭТД – транзитная декларация в виде электронного документа.

ЭУТ – электронное уведомление о помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, направленное из таможенных органов Российской Федерации, расположенных в Калининградской области.

ЭУП – электронное уведомление о проследовании товаров, направленное из таможенных органов Российской Федерации, расположенных в Калининградской области.
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