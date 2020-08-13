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ЭКОНОМИКА РБ


ООО «БСВТ – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» СОЗДАЕТ КОМПЛЕКС РАЗВЕДКИ, УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ «АЛЬЯНС-2. КРУС»


11:47 14.08.2020

ООО «БСВТ – новые технологии» успешно реализует опытно-конструкторскую работу по созданию комплекса разведки, управления и связи «Альянс-2. КРУС» для специальных подразделений и боевых средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, комплекс представляет собой носимое изделие, функционирующее на базе смартфона (класс защиты не ниже IP-65) со специальным программным обеспечением и радиомодулем УКВ-диапазона, общепромышленных планшетов, защищенных ноутбуков и контролера прохождения сигналов (цифровые часы с функцией вибровызова, пульсометра и т. д.).

В его систему интегрированы устройства коммуникации, активная телефонно- микрофонная гарнитура, пульт оперативных команд (ПОК), дополнительный автономный источник питания (ДАИП), специальное программное обеспечение.

По своим техническим возможностям комплекс способен принимать сигналы спутниковой радионавигационной сети GPS/ ГЛОНАСС, а также обеспечивать прием и передачу данных в диапазоне частот Wi- Fi, Bluetooth, UHF, GSM, 3G, 4G.

Устойчивая связь обеспечивается на расстоянии до 10 км на открытой местности и до 5 км на пересеченной. При этом имеется возможность приема/передачи данных (характеристики объекта, местоположение, небольшой текст) в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

«Альянс. КРУС» имеет модульную архитектуру и включает блоки разного назначения, состав которых определяется с учетом выполняемой задачи. Используя соответствующий набор модулей (планшет, защищенный ноутбук), командир подразделения в режиме реального времени следит за местоположением своих солдат, контролирует их состояние, ставит перед бойцами конкретные задачи, определяет и пересылает маршруты движения, а также во всем диапазоне действия средств связи передает приказы или получает отчеты.

Связь внутри подразделения и за его пределами осуществляется при помощи телефонно- микрофонной гарнитуры с функциями голосовой связи и активного шумоподавления, а также пульта оперативных команд, который имеет набор кнопок для управления разными функциями.

Пульт оперативных команд, интегрированный в «Альянс. КРУС» и располагающийся на груди у бойца имеет эргономичную и интуитивную компоновку с наиболее востребованными в бою функциями.

Система может применяться в любых силовых структурах, потому как способна гибко интегрироваться в уже существующую среду.
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