Министерство экономики прорабатывает сроки продления действия указа №143 от 24 апреля 2020 года "О поддержке экономики".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, для выработки согласованной позиции о дальнейших мерах по поддержке экономики министерство совместно с объединениями юрлиц и индивидуальными предпринимателями (ассоциациями и союзами) и госорганами прорабатывает сроки продления предоставления предусмотренных указом №143 преференций для субъектов хозяйствования, ранее не обращавшихся за поддержкой, и для получивших ее во втором и третьем кварталах текущего года.

Кроме того, прорабатывается необходимость расширения перечня видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, утвержденного данным документом.

Соответствующий проект указа планируется внести в правительство.