|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ УКАЗА О ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ПРОДЛИТЬ
11:21 14.08.2020
Министерство экономики прорабатывает сроки продления действия указа №143 от 24 апреля 2020 года "О поддержке экономики".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, для выработки согласованной позиции о дальнейших мерах по поддержке экономики министерство совместно с объединениями юрлиц и индивидуальными предпринимателями (ассоциациями и союзами) и госорганами прорабатывает сроки продления предоставления предусмотренных указом №143 преференций для субъектов хозяйствования, ранее не обращавшихся за поддержкой, и для получивших ее во втором и третьем кварталах текущего года.
Кроме того, прорабатывается необходимость расширения перечня видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, утвержденного данным документом.
Соответствующий проект указа планируется внести в правительство.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2020
Курсы в банках
на 14.08.2020
Конвертация в банках
на 14.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте