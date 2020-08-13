Выращенный на полях Толочинского консервного завода урожай картофеля в этом году сможет принять строящийся здесь цех быстрого замораживания, работы на котором близятся к завершению. Такую уверенность, ознакомившись с текущим состоянием дел на объекте, выразили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин и директор Белорусского инновационного фонда Денис Коржицкий.

Как пишет газета «Витебские вести», цех быстрого замораживания входит в число 60 проектов, реализуемых в стране в рамках действующей программы инновационного развития. Стоимость строительства объекта в Толочине составляет 18,6 млн рублей, из них 9,1 млн — средства республиканского централизованного инновационного фонда.

«За период реализации программы, которую координирует наш комитет, мы значительно подтянули крупные города, теперь основное внимание — районным центрам, - подчеркнул Александр Шумилин. - Создание в них современных производств повлечет дополнительные рабочие места, обеспечит население заработной платой, вдохнет новую жизнь в регионы».

С открытием цеха быстрого замораживания будет налажен выпуск полуфабриката – картофеля фри. Как отметил директор предприятия Анатолий Анюховский, это удивительно, что, производя такое количество картофеля в Беларуси, мы по-прежнему отдельные продукты из него завозим из-за рубежа. Создание же нового производства в Толочине позволит обеспечить импортозамещение.