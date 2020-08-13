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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,4%


10:37 14.08.2020

Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 105,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 104,9% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 106,2%, потребительские товары – 99,9% и 101,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г.– 103,9%, в том числе в растениеводстве – 104,4% и 106,3% соответственно, животноводстве – 99,6% и 103,2% соответственно.
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