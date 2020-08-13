Чистая прибыль организаций холдинга «Белресурсы» за январь-июнь выросла в 1,6 раза и составила 4154,5 тыс. рублей при доведенном задании 1290,0 тыс. рублей. Такие данные были озвучены на заседании дирекции ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы», которое состоялось 11 мая 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, темп роста экспорта составил 81,41% при задании 94%. Экспортировано продукции на сумму 8,3 млн долларов США.

Рентабельность продаж составила 4,24% при доведенном задании 2,40%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рентабельность продаж выросла на 0,42 процентных пункта.

Показатель по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции в целом по холдингу выполнен и составил -3,993% при задании -0,100%.

Организациями холдинга за январь-июнь 2020 года обеспечено значительное превышение показателей бизнес-плана по выручке от реализации товаров, работ и услуг, которая составила 248,8 млн рублей и возросла на 8,7% к 2019 году (или 101,8% к бизнес-плану), в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 192,7 млн рублей и возрос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или 103,7% к бизнес-плану в абсолютной сумме).

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 102,4 тыс. рублей на 1 работника, или 114,4% к уровню 2019 года, по добавленной стоимости – 14,99 тыс. рублей на 1 работника, или 102,4% к уровню 2019 года.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-июнь 2020 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) - 1,107, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,036.

По итогам 1 полугодия 2020 года все 4 доведенных ключевых показателя эффективности работы выполнили 5 организаций: ОАО «Белметалл» (генеральный директор Хрипач Владимир Викторович), ОАО «Фанипольский РМЗ» (директор Синяк Владимир Павлович), ОАО «Электрум» (директор Моисеева Людмила Юрьевна), ОАО «Медпласт» (директор Резников Владимир Михайлович), ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» (генеральный директор Семенюк Павел Евгеньевич).

В то же время в 1 полугодии 2020 года неудовлетворительно сработали и ни одного показателя эффективности работы не выполнили ОАО «Белхим» и ОАО «БЗПИ».