Резидент Парка высоких технологий компания Rozum Robotics начала бессрочную забастовку. Об этом dev.by сообщил CEO компании Виктор Хаменок.

Под текстом объявления о забастовке подписалось больше 20 человек.

«Мы, сотрудники ООО „Розум Роботикс“, согласно статьи Конституции 41 Беларуси, хотим воспользоваться своим правом на забастовку, для выражения обеспокоенности и защиты наших социальных интересов. Складывающаяся на сегодня ситуация в Беларуси, где задерживают и арестовывают граждан по надуманным предлогам, в том числе наших сотрудников, отключают доступ к интернету и прочим источникам информации, нарушают конституционные свободы граждан, не даёт возможности продолжить работу», - говорится в заявлении.

Требования сотрудников компании: остановить запугивание и насилие в отношении мирных граждан Беларуси, освободить всех политзаключенных и задержанных, провести новые прозрачные президентские выборы, обеспечить граждан Беларуси свободным доступом к информации.

На этой неделе стало известно о задержании совладельца и операционного директора Rozum Robotics Михаила Чупринского. На сайте Верховного суда 13 августа появился список задержанных, которые получили административный арест. Михаилу Чупринскому дали 15 суток.