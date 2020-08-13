В январе-июне 2020 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $165,4 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (26,1% от всех поступивших инвестиций), Литвы (23,6%), Германии 18,5%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $149,7 млн, или 90,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Инвестиции из Брестской области за рубеж. В январе-июне 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций $270,7 млн.

Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации – 97,5% от всех направленных инвестиций.

На долю прямых инвестиций приходилось 99,7% от всех направленных инвестиций за рубеж.