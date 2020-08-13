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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $165,4 МЛН
18:30 13.08.2020
В январе-июне 2020 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $165,4 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (26,1% от всех поступивших инвестиций), Литвы (23,6%), Германии 18,5%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $149,7 млн, или 90,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.
Инвестиции из Брестской области за рубеж. В январе-июне 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций $270,7 млн.
Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации – 97,5% от всех направленных инвестиций.
На долю прямых инвестиций приходилось 99,7% от всех направленных инвестиций за рубеж.
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