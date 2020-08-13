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ЭКОНОМИКА РБ


АБОНЕНТЫ МТС ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ТРЕХДНЕВНЫЙ ПЕРИОД УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ


18:09 13.08.2020

Абоненты МТС получат компенсацию за трехдневный период ухудшения качества интернет-сервисов.

«В связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС наблюдалось ухудшение в работе ряда сервисов передачи данных. В компании приняли решение о перерасчете абонентской платы путем ее соразмерного уменьшения в текущем месяце клиентам, которые не смогли полноценно воспользоваться интернет-услугами с 9 по 11 августа», - говорится в сообщении МТС.

Так, начиная с 18 августа, всем абонентам МТС (физическим и юридическим лицам), кто столкнулся с затруднениями с доступом в интернет, будет сделана корректировка за три дня.

Абонентам тарифных планов с включенным пакетом интернет-трафика — в размере 50% от абонентской платы по тарифному плану абонента.

Пользователям фиксированного интернета — в размере 100% от абонентской платы по тарифному плану абонента.

Абонентам с дополнительными подключенными интернет-услугами — в размере 100% от абонентской платы за услугу.

Абонентам с подключенными интернет-услугами в роуминге — в размере 100% от абонентской платы за услугу.

Пользователям цифровых сервисов — «МТС ТВ», «МТС Кино», «Семья под присмотром», «Мобильные сотрудники», «Локатор», «МТС Music», «МТС Книги», «МТС Пресса», «МТС Киоск», «Под защитой» — в размере 100% от абонентской платы за соответствующую услугу.

Абонентам будет отправлена информация в SMS по факту корректировки. Также скорректированный баланс можно будет увидеть в приложении «Мой МТС». Перерасчет отразится в счете за август.
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