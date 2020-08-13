На 57-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), состоявшемся 27 июля 2020 г., объявлен очередной, восьмой конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, конкурс проводится один раз в два года.

Претендентами на соискание премии могут быть организации, производящие продукцию и (или) оказывающие услуги при условии выхода в финал на первом (национальном) этапе конкурса; подтверждения должного качества продукции и (или) услуг в течение не менее двух лет, предшествующих проведению конкурса; осуществления экспорта продукции и (или) услуг в одно государство – участник СНГ и более.

Премия присуждается организациям с численностью работающих: до 250 человек; от 250 до 1500 человек; от 1500 человек и более.

Премия присуждается по четырем направлениям деятельности: производство продукции производственного назначения; производство товаров народного потребления; производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции; услуги.

Участие в конкурсе добровольное.

Определение победителей осуществляется в два этапа: по результатам оценки участников национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации и путем проведения экспертизы представленных материалов и на местах с применением оценки в баллах. Для выполнения работ по второму этапу конкурса МГС утверждаются экспертные комиссии в составе двух экспертов другого государства (перекрестно) с учетом их географического расположения.

Решение о присуждении премии принимается на заседании Экономического совета СНГ по представлению председателя жюри.

Награждение лауреатов, дипломантов, а также организаций, удостоенных специального приза «Признание делового совершенства», проходит в торжественной обстановке с участием представителей Исполнительного комитета СНГ.

Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы и призы премии, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы премии при маркировке продукции и на ее упаковке, в рекламных целях и документации.

Сведения о победителях размещаются на интернет-сайте МГС, Госстандарта Республики Беларусь, публикуются в средствах массовой информации, информационно-справочном материале и направляются в правительства государств – участников СНГ.

Заявки на участие в конкурсе отечественные организации должны представить до 1 октября 2020 г. в секретариат комиссии (220053, Минск, ул. Новаторская, 2а, к. 303, тел. (017) 269-69-540).

Необходимые консультации и материалы можно получить в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (Минск, ул. Новаторская, 2а, к. 303, тел. (017) 269-69-54) и в Бюро по стандартам МГС (Минск, ул. Мележа, 3, к. 801, тел. (017) 237-13-53).