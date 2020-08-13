В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 103,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 104,7%, потребительские товары – 98,4% и 99,8% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в июле по сравнению с июнем подорожала на 0,2 процентных пункта, с начала года – на 4,9%.