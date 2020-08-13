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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 3,5%
17:48 13.08.2020
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 103,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 105,7% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 104,7%, потребительские товары – 98,4% и 99,8% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в июле по сравнению с июнем подорожала на 0,2 процентных пункта, с начала года – на 4,9%.
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