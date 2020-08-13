В настоящее время в ОАО “МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА” ведутся работы по изготовлению новой линейки энергосберегающих трансформаторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в планах предприятия запустить в серийное производство линейку трансформаторов с уровнем потерь Х3К2 в соответствии с требованиями стандартов оператора электрических сетей в России – ПАО “РОССЕТИ”.