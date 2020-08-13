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ЭКОНОМИКА РБ
МЭТЗ ПРОВОДИТ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ СЕРИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ КЛАССА ЭНЕРГОФФЕКТИВНОСТИ Х3К2
17:22 13.08.2020
В настоящее время в ОАО “МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА” ведутся работы по изготовлению новой линейки энергосберегающих трансформаторов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в планах предприятия запустить в серийное производство линейку трансформаторов с уровнем потерь Х3К2 в соответствии с требованиями стандартов оператора электрических сетей в России – ПАО “РОССЕТИ”.
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