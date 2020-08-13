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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ 3 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДУТ ПЕРВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ТОРГИ ПРОДУКЦИЕЙ МИОРСКОГО МЕТАЛЛОПРОКАТНОГО ЗАВОДА


17:15 13.08.2020

3 сентября 2020 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) состоятся первые торги продукцией Миорского металлопрокатного завода (ММПЗ) на экспорт. Соответствующая договоренность достигнута по итогам переговоров о сотрудничестве между БУТБ и ММПЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на пилотные торги выставлен холоднокатаный листовой прокат в рулонах общим объемом 4,7 тыс. т. по цене от 460 EUR/т. Условия поставки: 100%-я предоплата с отгрузкой товара со склада завода-изготовителя.

Интерес к продукции ММПЗ уже проявили аккредитованные на БУТБ иностранные компании.

«Можно сказать, что сегодня на бирже сформировался пул постоянных покупателей белорусской металлопродукции. В первую очередь это торговые предприятия из стран Евросоюза. Именно от них мы ожидаем наибольшей активности в ходе предстоящих торгов», – сообщил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко.

Он также подчеркнул, что при подготовке к торговой сессии будут по максимуму задействованы зарубежные партнеры БУТБ, в том числе биржевые брокеры-нерезиденты.

«В ближайшее время мы намерены привлечь на биржевую площадку компании из стран с потенциально высоким спросом на изделия Миорского металлопрокатного завода. Эту работу планируется вести совместно с биржевыми брокерами в Латвии, Литве и Польше. Рассчитываем, что уже на первых торгах мы сможем обеспечить достаточно высокий уровень конкуренции», – отметил Евгений Бурейко.

Миорский металлопрокатный завод – это крупный белорусско-австрийский инвестиционный проект с объемом иностранных инвестиций свыше 300 млн EUR, реализуемый в рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 гг. Предприятие является единственным в Беларуси производителем холоднокатаного листа и белой жести. После выхода ММПЗ на проектную мощность значительную часть выпускаемой продукции планируется поставлять за рубеж.
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