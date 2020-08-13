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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПЛОДОВООВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВНОСЯТ ОСНОВНОЙ ВКЛАД В ГОДОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ - МАРТ
16:52 13.08.2020
В июле 2020 г. по отношению к предыдущему месяцу потребительские цены увеличились на 0,2 процентных пункта, к декабрю 2019 г. – на 3,6%, годовая инфляция сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 5,2% (выше прогноза).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, основной вклад в годовую инфляцию по-прежнему вносят потребительские цены на плодовоовощную продукцию.
При этом в годовом выражении продолжают дешеветь мясо и мясопродукты (по оценке, с 1,4% в апреле до «минус» 1,1% в июле), а также замедлился рост цен на многие социально значимые продовольственные товары: рыбу и рыбопродукты (с 1,8% в июне до 1,4% в июле), молоко и молочные продукты (с 4,8% до 4,5%), яйца куриные (с 10,5% до 9,4%), масло животное (с 3,6% до 2,5%), хлеб и хлебобулочные изделия (с 1,4% до 0,9%), макаронные изделия (с 3,1% до 2,8%) и другие. Одновременно отмечается снижение цен на соль (на 4,3%).
В июле сохраняется тенденция снижения цен по отношению к предыдущему месяцу на отдельные социально значимые товары. Так, за месяц снизились цены на мясо, рыбу, яйца куриные, хлеб и изделия хлебобулочные, макаронные изделия.
В сегменте плодовоовощной продукции после продолжительного роста (6 месяцев) отмечается сезонное удешевление картофеля на 7,1%, а также фруктов в целом (за счет снижения цен на виноград и бананы на 10,9% и 10,6% соответственно). Цены на лук, помидоры, огурцы, чеснок и перец продолжают снижаться. Впервые с апреля текущего года подешевела капуста (на 4,8%).
Вместе с тем из-за удорожания молока-сырья отмечается увеличение цен на молоко и молочные продукты (на 0,6 процентных пункта). Парфюмерно-косметические товары и синтетические моющие средства подорожали (на 1,3%) из-за колебаний обменного курса.
В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов замедлился в годовом выражении и достиг исторического минимума - 6,3%.
Вместе с тем в июле по отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение тарифов на услуги горячего водоснабжения (на 11,3%), а также цены медикаменты (на 0,4 процентных пункта) и табачные изделия (на 0,1 процентных пункта).
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