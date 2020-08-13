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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ «АМКОДОР-РАДИАН» РАЗРАБОТАЛО ИННОВАЦИОННЫЕ ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
15:53 13.08.2020
Производственное унитарное предприятие «Амкодор-Радиан» совместно с Государственным научным учреждением «ОИМ НАН Беларуси» разработали современные литий-ионные аккумуляторные батареи для техники АМКОДОР.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», при разработке были использованы отечественные инновационные материалы – графен и органический расширитель для пасты отрицательной пластины.
Батареи оборудованы дисплеем с сенсорным управлением, на котором легко можно получить требуемую информацию о состоянии технических параметров. А также оснащены системой программного управления, которые совместно с технологиями переменного тока позволяют увеличить производительность и скорость электропогрузчиков в среднем на 20% по сравнению со стандартными моделями, на 10% увеличить эффективность потребления мощности батареи, и при этом до минимума сократить затраты на техническое обслуживание.
Работы по совершенствованию параметров аккумуляторов продолжаются.
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