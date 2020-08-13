|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ КОМПЕНСИРУЕТ ИЗДЕРЖКИ АБОНЕНТАМ ЗА ТРЕХДНЕВНОЕ ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРНЕТА
15:02 13.08.2020
Белтелеком компенсирует издержки абонентам за трехдневное отсутствие интернета.
«В связи со сложностями в работе сервисов передачи данных, возникшими у абонентов услуг доступа в сеть Интернет и хостинга РУП «Белтелеком», в период со второй половины дня 9 августа по 11 августа 2020 года по причинам, не зависящим от РУП «Белтелеком», руководством компании принято решение о корректировке сумм начислений за трое суток», - говорится в сообщении предприятия.
Согласно информации, абонентам доступа в сеть интернет byfly и постоянного доступа в сеть интернет по выделенным линиям (физическим и юридическим лицам) будет выполнен перерасчет в размере 100% ежедневной абонентской платы по тарифному плану.
Абонентам пакетов услуг (за исключением «ЯСНА лайт») (физическим и юридическим лицам) будет выполнен перерасчет в размере 50% ежедневной абонентской платы по пакету услуг.
Абонентам услуг хостинга будет выполнен перерасчет в размере 50% ежедневной абонентской платы за пакеты услуг «Виртуальный выделенный сервер», «Предоставление физического сервера (Dedicated)», «Предоставление дискового пространства» и услугу «Размещение оборудования (Colocation)».
Абонентам услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» будет выполнен перерасчет в размере 100% ежедневной абонентской платы по тарифному плану с учетом дополнительной пропускной способности канала.
Корректировки будут выполнены в автоматическом режиме для услуг с авансовой формой оплаты – в срок до 31 августа 2020 года. Для услуг с кредитной формой оплаты – учтены в выставляемых счетах за услуги, оказанные в августе 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2020
Курсы в банках
на 13.08.2020
Конвертация в банках
на 13.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте