Белтелеком компенсирует издержки абонентам за трехдневное отсутствие интернета.

«В связи со сложностями в работе сервисов передачи данных, возникшими у абонентов услуг доступа в сеть Интернет и хостинга РУП «Белтелеком», в период со второй половины дня 9 августа по 11 августа 2020 года по причинам, не зависящим от РУП «Белтелеком», руководством компании принято решение о корректировке сумм начислений за трое суток», - говорится в сообщении предприятия.

Согласно информации, абонентам доступа в сеть интернет byfly и постоянного доступа в сеть интернет по выделенным линиям (физическим и юридическим лицам) будет выполнен перерасчет в размере 100% ежедневной абонентской платы по тарифному плану.

Абонентам пакетов услуг (за исключением «ЯСНА лайт») (физическим и юридическим лицам) будет выполнен перерасчет в размере 50% ежедневной абонентской платы по пакету услуг.

Абонентам услуг хостинга будет выполнен перерасчет в размере 50% ежедневной абонентской платы за пакеты услуг «Виртуальный выделенный сервер», «Предоставление физического сервера (Dedicated)», «Предоставление дискового пространства» и услугу «Размещение оборудования (Colocation)».

Абонентам услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» будет выполнен перерасчет в размере 100% ежедневной абонентской платы по тарифному плану с учетом дополнительной пропускной способности канала.

Корректировки будут выполнены в автоматическом режиме для услуг с авансовой формой оплаты – в срок до 31 августа 2020 года. Для услуг с кредитной формой оплаты – учтены в выставляемых счетах за услуги, оказанные в августе 2020 года.