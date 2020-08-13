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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $68,7 МЛН
14:40 13.08.2020
За январь-июнь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Витебской области иностранные инвесторы вложили $68,7 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (32,5% от всех поступивших инвестиций), Чехии (16,8%), Кипра (8,3%), Эстонии (7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $57,1 млн, или 83,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $37 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (68,9% от всех направленных инвестиций), Польши (17,9%), Эстонии (5,5%), Латвии (5,3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 87% всех направленных инвестиций за рубеж.
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