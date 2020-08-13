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ЭКОНОМИКА РБ


ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ДЕТСАДА ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ В БЕЛАРУСИ К 1 СЕНТЯБРЯ, А ДО КОНЦА ГОДА - ЕЩЕ 11 ДЕТСАДОВ НА 1974 МЕСТА


13:17 13.08.2020

Четыре новых детсада планируется открыть в Беларуси к 1 сентября, а до конца 2020 года - еще 11 детсадов на 1974 места. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко 12 августа на совещании о подготовке учреждений образования к началу 2020/2021 учебного года.

«В 2020/2021 учебном году 435,5 тыс. воспитанников будут посещать 2952 учреждения дошкольного образования. В этом году строится 27 учреждений дошкольного образования, из них на 10 августа введены в эксплуатацию 12. К 1 сентября запланирован ввод еще 4 детских садов на 920 мест. До конца 2020 года откроются еще 11 детсадов на 1 974 места», - сообщил министр.
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