Увеличить объемы производства и освоить выпуск новых видов продукции планируют в городском поселке Бегомль Докшицкого района.

Как пишет газета «Витебские вести», на октябрь этого года намечен ввод в эксплуатацию нового электромонтажного цеха ОАО «Завод «Ветразь», специализирующегося на сборке деталей, узлов для отечественных лифтов.

Строительные работы выполняются за счет собственных средств, используются кредитные ресурсы. По предварительным подсчетам, суммарный объем вложенных инвестиций составит порядка 2,5 млн рублей.

Возведение одноэтажного здания, общая площадь которого превысит 1,4 тыс. кв. метров, включено в республиканский перечень перспективных производств, создаваемых в поселках городского типа в 2017 – 2020 годах. Генподрядной организацией на объекте является витебская частная компания «Стройсфера».

«К строительным работам приступили в июне этого года, пока идем четко по графику, надеемся, что так будет и дальше, – отметил заместитель главного инженера «Стройсферы» Сергей Москалев. – Здание является типовым, используем металлический каркас. На данный момент заливаем полы. К слову, грунт в этом месте просто идеальный для наших целей».

В здании будут оборудованы современный автоматизированный склад для готовой продукции, кабинеты охраны труда, специалистов, бытовые помещения, а самое главное – появится просторное помещение для электромонтажного цеха, площадь которого составит более 650 кв. м, то есть практически втрое больше, чем есть сегодня.

Пять лет назад бегомльчане открыли совместное с итальянской фирмой VEGA SRL производство по изготовлению кнопки вызова для лифтов. Самое ответственное дело – промежуточная пайка, которую итальянцы доверили выполнять нескольким работницам электромонтажного цеха.

На данный момент все производственные участки, в том числе термической обработки продукции, штамповки, изготовления метизов, металлорукава находятся в одном здании. Переезд в новое позволит улучшить условия труда, обеспечить рост производства в соответствии со стратегией развития предприятия.

Освободившиеся площади пустовать не будут, там оборудуют участок термопластавтоматов для литья изделий из платсмассы.

Согласно данным, темп роста объемов производства завода «Ветразь» за 6 месяцев составил 106,5%, чистая прибыль – 496 тыс. рублей, уровень рентабельности продаж –10,9%, средняя зарплата превысила 1,1 тыс. рублей.

Бегомльский «Ветразь» стал дочерним предприятием Могилевского завода лифтового машиностроения. Перепрофилированное предприятие возглавил молодой перспективный руководитель Анатолий Сивко. Объемы производимой продукции, в первую очередь ориентированной на потребности могилевского завода, постепенно увеличивались.

Затем заводчане дополнительно освоили производство металлорукавов, шайбы пружинной (гроверной), предотвращающей самоотвинчивание крепежных изделий, гвоздей строительных, саморезов разных размеров, востребованных на внутреннем и внешнем рынках.