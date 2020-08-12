Компания life:) компенсирует абонентам трехдневное отсутствие интернета.

«Мы искренне сожалеем, что вы не смогли в полной мере пользоваться интернетом 9-11 августа. Это произошло по независящим от life:) причинам. Мы разделяем с вами происходящее и приняли решение выплатить компенсацию», - говорится в сообщении мобильного оператора.

В частности, до 16 августа компания обещает вернуть на бонусный счет 70% абонентской платы за три дня на тарифах, в которые включены минуты и ГБ, а также 100% абонентской платы за три дня на тарифах, в которые включены только ГБ.

Компенсация будет начислена автоматически, абоненты получат SMS-уведомление. Срок ее действия – 60 дней.