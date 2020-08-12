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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,7%


11:42 13.08.2020

Потребительские цены в Витебской области в июле 2020 года выросли по сравнению с июнем текущего года на 0,1 процентных пункта, с начала года – на 3,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-июль 2020 года к соответствующему периоду прошлого года цены увеличились на 4,8%.

Индекс цен на продовольственные товары в июле 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,98%, с декабрем 2019 г. – 103,4%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года - 105,2%.

Непродовольственные товары в июле 2020 года подорожали по сравнению с июнем на 0,3 процентных пункта, с начала года – выросли на 4,2%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года – на 4,3%.

Цены на услуги в июле повысились по сравнению с июнем на 0,6 процентных пункта, с начала года – на 5,0%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года – на 7,2%.
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