|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,7%
11:42 13.08.2020
Потребительские цены в Витебской области в июле 2020 года выросли по сравнению с июнем текущего года на 0,1 процентных пункта, с начала года – на 3,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-июль 2020 года к соответствующему периоду прошлого года цены увеличились на 4,8%.
Индекс цен на продовольственные товары в июле 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 99,98%, с декабрем 2019 г. – 103,4%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года - 105,2%.
Непродовольственные товары в июле 2020 года подорожали по сравнению с июнем на 0,3 процентных пункта, с начала года – выросли на 4,2%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года – на 4,3%.
Цены на услуги в июле повысились по сравнению с июнем на 0,6 процентных пункта, с начала года – на 5,0%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года – на 7,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2020
Курсы в банках
на 13.08.2020
Конвертация в банках
на 13.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте