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ЭКОНОМИКА РБ
АПОТ НАПРАВИЛА В МИНФИН СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
10:41 13.08.2020
Ассоциация предприятий онлайн-торговли (АПОТ), рассмотрев проекты указа «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины» и постановления Совета министров «Об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными изделиями» направила Министерству финансов свои предложения по корректировке указанные проектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в АПОТ, поддержав в целом необходимость решения вопроса реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с использованием интернет-технологий, ассоциация предложила распространить действия разработанных проектов нормативно-правовых документов на ювелирные изделия, произведенные не только на территории Беларуси, но также на территории других стран – членов Евразийского экономического союза.
Реализация данного предложения, по мнению АПОТ, будет соответствовать основным принципам договора о Евразийском экономическом союзе, Закону Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», а также основным ориентирам макроэкономической политики государств – членов ЕАЭС на 2020-2021 годы, предусматривающих недопущение новых препятствий во взаимной торговле с целью повышения емкости и развития конкуренции на общем рынке ЕАЭС.
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