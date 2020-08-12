ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АПОТ НАПРАВИЛА В МИНФИН СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ


10:41 13.08.2020

Ассоциация предприятий онлайн-торговли (АПОТ), рассмотрев проекты указа «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины» и постановления Совета министров «Об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными изделиями» направила Министерству финансов свои предложения по корректировке указанные проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в АПОТ, поддержав в целом необходимость решения вопроса реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с использованием интернет-технологий, ассоциация предложила распространить действия разработанных проектов нормативно-правовых документов на ювелирные изделия, произведенные не только на территории Беларуси, но также на территории других стран – членов Евразийского экономического союза.

Реализация данного предложения, по мнению АПОТ, будет соответствовать основным принципам договора о Евразийском экономическом союзе, Закону Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», а также основным ориентирам макроэкономической политики государств – членов ЕАЭС на 2020-2021 годы, предусматривающих недопущение новых препятствий во взаимной торговле с целью повышения емкости и развития конкуренции на общем рынке ЕАЭС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2020
валюта курс
EUR 2.8858
USD 2.4583
RUB 3.3576
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8858 -0.0005
USD 2.4583 +0.0012
RUB 3.3576 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9040 2.9150
USD 2.4700 2.4870
RUB 3.3400 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 13.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1830
EUR/RUB 86.7000 87.4000
USD/RUB 73.5000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте