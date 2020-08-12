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ЭКОНОМИКА РБ


S&P ВИДИТ РИСКИ ЗАКРЫТИЯ ДОСТУПА К РЫНКАМ КАПИТАЛА ДЛЯ БЕЛАРУСИ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЙ


10:00 13.08.2020

Последствия оспоренных президентских выборов, проходивших в Беларуси 9 августа 2020 г., обусловливают ряд политических и экономических рисков и увеличивают вероятность международных санкций. Об этом говорится в сообщении S&P Global Ratings.

В нем отмечается, что отмеченные в ходе выборов нарушения и очевидно жесткая реакция властей на масштабные протестные акции могут привести к длительному противостоянию между властями и оппозицией. Реализация подобного сценария может быть чревата негативными последствиями, учитывая отсутствие в Беларуси независимых институтов, которые могли бы стать заслуживающим доверия независимым арбитром и помочь эффективно разрешить возникшие противоречия. В течение многих лет власть в стране была сконцентрирована в руках президента, система сдержек и противовесов между различными ветвями власти была ограниченной, а прецеденты перехода власти путем выборов отсутствуют. S&P оценивает институциональную систему Республики Беларусь как слабую, что подчеркивалось ранее.

Аналитики агентства также отмечают увеличивающуюся вероятность международных санкций в ответ на действия властей по мере развития ситуации. 11 августа Совет Европы выпустил декларацию, в которой прошедшие в Беларуси президентские выборы оценивались как несвободные и необъективные. В декларации также упоминается о пересмотре отношений с Беларусью и возможных дополнительных мерах вследствие действий руководства страны в сложившейся ситуации.

«Мы отмечаем, что санкции, связанные с предполагаемым нарушением прав человека, неоднократно вводились в отношении Беларуси в прошлом. Помимо политических последствий, новые санкции могут оказать негативное влияние на экономический рост и доверие со стороны инвесторов», - говорится в сообщении агентства.

Несмотря на отсутствие немедленного влияния происходящего на суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь, риски увеличиваются. Аналитики S&P прогнозируют сокращение экономики на 4% в этом году, в то время как платежный баланс и бюджетные показатели остаются уязвимыми.

В июне Беларусь разместила выпуск еврооблигаций в размере 1,25 млрд долларов, что обеспечит предстоящие выплаты по государственным обязательствам с наступающими сроками погашения в ближайшем будущем, без давления на международные резервы, которые на 1 августа 2020 г. составляли 8,9 млрд долларов (16% ВВП). График погашения госдолга, тем не менее, остается тяжелым, и в агентстве считают, что существуют краткосрочные риски для Беларуси в отношении закрытия доступа к международным рынкам капитала вследствие растущих перспектив международных санкций и волатильности денежных потоков, поступающих на развивающиеся рынки в условиях пандемии COVID-19.

Кроме того, необходимо учитывать текущие разногласия между Россией и Беларусью по вопросу поставок энергоресурсов. Учитывая изменения в налогообложении нефтяных компаний в России, Беларусь может более не получать преимущества в результате благоприятных цен на поставки энергоресурсов. В прошлом дискуссии по поводу поставок энергоресурсов также влияли на готовность России обеспечивать поддержку Беларуси в других формах, включая прямое финансирование.

В долгосрочном плане растущий запрос на изменения в стране может привести к укреплению институциональной системы и запустить структурные экономические реформы.
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