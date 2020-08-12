Учреждения образования должны быть готовы к началу занятий до 25 августа. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 12 августа на совещании по вопросу подготовки учреждений образования к началу 2020/2021 учебного года.

"До 25 августа необходимо доложить … о готовности учреждений образования к началу занятий. К этому времени должны быть завершены все работы по модернизации, ремонту и благоустройству территорий, обновлению оборудования, подписанию соответствующих сертификатов готовности", - сказал Игорь Петришенко.

Обсуждалась также организация питания обучающихся.

"Порядок в этом вопросе во всех учреждениях образования пока не достигнут. И Комитет государственного контроля, и Генеральная прокуратура выявляют в отдельных учреждениях ставшие, к сожалению, уже почему-то традиционными проблемы: нарушения требований законодательства в сферах закупок, финансовой и кассовой дисциплины, санитарно-эпидемиологических норм. В новом учебном году подобное недопустимо", - отметил Игорь Петришенко.

На совещании затронули вопросы готовности спортивных площадок в школах, об оснащении спортивным инвентарем и оборудованием, своевременном издании и доставке учебников, укомплектованности учреждений образования кадрами, в первую очередь воспитателями, педагогами-психологами, социальными педагогами.

В этом году в учебные заведения направлены 4722 молодых специалиста. Игорь Петришенко попросил обратить внимание на создание условий для их работы.

"Не должны оставаться без внимания вопросы организации работы школьных базаров и ярмарок, обеспечения доступности, качества и разнообразия ассортимента школьной одежды и обуви, школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы правительства, во всех регионах страны будет организована работа более 350 школьных базаров (ярмарок).

Стоимость комплекта одежды делового стиля для школьников 1-4 классов составит от Br70 до Br231, 5-9 классов - от Br72 до Br283, 10-11 классов - от Br80 до Br303. Стоимость набора школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров составляет от Br25 до Br120.

Малообеспеченным семьям будет оказана поддержка в виде социальных пособий на покупку одежды, обуви, школьных принадлежностей. Помощь получат семьи, воспитывающие детей-инвалидов, семьи, в которых родители (один из них) являются нетрудоспособными. Для многодетных семей плата за учебники снижается на 50%. В регионах и Минске объявлены благотворительные акции "От сердца к сердцу", "Соберем портфель первокласснику", "Подари радость детям", "В школу с добрым сердцем" и др.

В новом учебном году будут работать 2952 детсада, 2990 школ и 50 вузов. Планируется, что детсады будут посещать 435,5 тыс. воспитанников, в школы пойдут 1 млн 55 тыс. детей, в том числе 114 тыс. первоклассников.