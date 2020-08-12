Тестирование карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131 во Вьетнаме продлится до конца 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», вьетнамские партнеры изучают ресурс основных компонентов 130-тонного «БЕЛАЗа», особенно в части электромеханической трансмиссии.

Самосвалы БЕЛАЗ-75131 эксплуатируются в карьере угольной компании «Ха Ту Винакомин» в провинции Куангнинь.

Для обеспечения высоких показателей работы карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» во Вьетнаме и успешного прохождения этапа тестирования на территории карьера Бак Банзанг угольной компании «Ха Ту Винакомин» организован пункт сервисного обслуживания с постоянным присутствием опытных специалистов. Сервис оснащен всем необходимым: инструментами, оборудованием и техникой. Здесь также имеется склад запасных частей и расходных материалов.

«За год работы в сложных климатических условиях, когда при постоянно высокой влажности дневная температура достигает +40°С, удалось достигнуть высоких производственных показателей, – отмечтил Сергей Стракович, технический директор компании «ШТАРК», официального дилера БЕЛАЗ во Вьетнаме. – Выполнение производственного плана составило 121,9%, при этом карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131, работая в нижних горизонтах карьера, показали существенную экономичность в расходе топлива. Очень высок и среднегодовой показатель коэффициента технической готовности. Применение оригинальных запчастей и качественных смазочных материалов для техобслуживания и ремонта позволило обеспечить высокий межсервисный интервал и низкую эксплуатационную стоимость владения самосвалом БЕЛАЗ-75131».

«Винакомин» – одна из крупнейших горнодобывающих корпораций Вьетнама, специализирующаяся на добыче угля и бокситов.

Следует отметить, что 130-тонные карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131 работают Во Вьетнаме второй год. Это первые самосвалы такой большой грузоподъемности в стране.

130-тонные карьерные самосвалы «БЕЛАЗ» уверенно работают в условиях тропической жары и высокой влажности.

В последние годы с ростом объемов добычи полезных ископаемых во Вьетнаме наблюдается тенденция по увеличению грузоподъемности карьерной техники. В этой связи со стороны вьетнамских добывающих компаний имеется предметный интерес к поставке самосвалов особо большой грузоподъемности. И именно БЕЛАЗ стал в этом плане первопроходцем, поставив в прошлом году на рынок карьерных большегрузов этой страны четыре 130-тонных самосвала БЕЛАЗ-75131.

«БЕЛАЗ-75131 является настоящим бестселлером нашего предприятия на мировом рынке. На протяжении последнего пятилетия каждые 8 из 10 реализованных потребителям самосвалов в классе грузоподъемности 130 тонн принадлежат БЕЛАЗу, а общее количество поставленных и эксплуатируемых самосвалов данного класса грузоподъемности превышает 3 000 единиц», – отметил Константин Рыльцов, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ».