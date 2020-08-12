В Беларуси цены на промтовары в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. выросли на 0,3% процентных пункта, с начала года – на 4,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 104,9% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 104,9%, потребительские товары – 99,7% и 101,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 101,8%, в том числе в растениеводстве – 104,3% и 101,7% соответственно, животноводстве – 99,5% и 101,8% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 102,2%, с декабрем 2019 г. – 108%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,7% и 105,8% соответственно, машины и оборудование – 100,4% и 107,3%, прочие работы и затраты – 106,8% и 115,9% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 101,6%, с декабрем 2019 г. – 106,8%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 100,1%, с декабрем 2019 г. – 101%.