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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 5,2%
18:41 12.08.2020
Предприятия концерна «Беллесбумпром» за шесть месяцев 2020 года поставили на экспорт продукции на 269,4 млн долларов США, что на 5,2% меньше к уровню аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, объемы экспорта снизились в апреле-мае из-за снижения активности на внешних рынках сбыта в связи с закрытием границ, торговых центров и введенных карантинных мер.
При этом восстановить отгрузки получилось уже в июне, они превысили майские объемы на 35,5%.
Ожидается, что на конец августа темп роста экспорта по предприятиям концерна превысит 100%.
География экспортных поставок охватила рынки 56 стран. Доля поставок на рынки дальнего зарубежья в общем объеме экспорта продолжает расти и достигла за шесть месяцев 51,8%.
Объемы производства в июне превысили майские на 24,5%. Складские запасы в июне начали активно снижаться и на сегодня не превышают обычных рабочих объемов для возможности оперативно удовлетворить спрос на продукцию.
Объем производства с нарастающим итогом вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2%. Рентабельность продаж составила 7%. В первом полугодии 2019 года она сложилась на уровне 5,3%.
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