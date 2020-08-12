|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $2,4 МЛРД
18:20 12.08.2020
За январь-июнь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Минска иностранные инвесторы вложили $2,4 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (48,9% от всех поступивших инвестиций), Кипра (12,1%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,1 млрд., или 88,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2020 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 1, $6 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями столицы направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (75,7% от всех направленных инвестиций), Украины (9,3%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (7,1%).
На долю прямых инвестиций приходилось 96,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2020
Курсы в банках
на 12.08.2020
Конвертация в банках
на 12.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте