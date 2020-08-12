За январь-июнь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Минска иностранные инвесторы вложили $2,4 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (48,9% от всех поступивших инвестиций), Кипра (12,1%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8,7%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,1 млрд., или 88,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2020 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 1, $6 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями столицы направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (75,7% от всех направленных инвестиций), Украины (9,3%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (7,1%).

На долю прямых инвестиций приходилось 96,8% всех направленных инвестиций за рубеж.