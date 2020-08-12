Черные металлы, круглые лесоматериалы и пилопродукция обеспечили 55% товарооборота ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) за семь месяцев 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, предприятия промышленного сектора закупили на бирже черный металлопрокат на 593 млн BYN. В числе самых популярных позиций - стальные трубы, листовой прокат и арматура.

На внутренний рынок продано круглого леса на 524 млн BYN, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребована балансовая древесина хвойных пород.

Пиломатериалов на экспорт продано на 364 млн BYN.

При сопоставимых с прошлым годом объемах торгов расширилась география поставок. В частности, впервые совершили сделки компании из США и Туркменистана.

При этом крупнейшим покупателем по-прежнему остается Литва - 109 млн BYN, или на 20% больше к январю-июлю 2019 г.