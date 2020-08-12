Белтелеком сделает перерасчет абонентской платы. Об этом говорится в сообщении РУП «Белтелеком».

«С 9 по 11 августа РУП «Белтелеком» фиксировались множественные кибератаки различной степени интенсивности. В этой связи по независящим от провайдера обстоятельствам у абонентов частично отсутствовал доступ к сервисам и ресурсам сети интернет. Нами проведена работа по увеличению мощности системы анти-DDоS, что позволило на значительной части внешнего шлюза осуществить очистку от несанкционированного трафика. Принятые меры позволили восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети интернет в полном объеме», - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что ререрасчет абонентской платы будет произведен в установленном порядке.