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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ СДЕЛАЕТ ПЕРЕРАСЧЕТ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
17:50 12.08.2020
Белтелеком сделает перерасчет абонентской платы. Об этом говорится в сообщении РУП «Белтелеком».
«С 9 по 11 августа РУП «Белтелеком» фиксировались множественные кибератаки различной степени интенсивности. В этой связи по независящим от провайдера обстоятельствам у абонентов частично отсутствовал доступ к сервисам и ресурсам сети интернет. Нами проведена работа по увеличению мощности системы анти-DDоS, что позволило на значительной части внешнего шлюза осуществить очистку от несанкционированного трафика. Принятые меры позволили восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети интернет в полном объеме», - говорится в сообщении.
В нем утверждается, что ререрасчет абонентской платы будет произведен в установленном порядке.
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