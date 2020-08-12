Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов Беларуси на 1 августа 2020 года, составило 1677 дело, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1496 дел (89,2% от общего количества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда города Минска находится 39,4% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (660 дел).

На начало августа в производстве экономических судов Беларуси числится 181 дело об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.

В отчетном периоде прекращены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) экономическими судами регионов в отношении коммунальных унитарных сельскохозяйственных предприятий «Агроситцы» и «Шумилинский райагросервис», «Белица-Агро», «Ходоровцы-Агро» «Ваверка-Агро» «Дворец-Агро», «Великосельский», «Ошмянская ясная поляна», «Приграничный», «Экспериментальная база «Боруны»», «Крейванцы», «Баума» и «Субботники», ОАО «Могилевские семена трав» и ОАО «Авангард-Нива».

В июле завершены ликвидационные производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) экономическим судом Витебской области в отношении коммунальных унитарных производственных предприятий «Подсвильский винзавод», «Россонское ПМС» и «Поставское ПМС», экономическим судом Гомельской области в отношении коммунального производственного унитарного предприятия «Мебельдревторг», экономическим судом Минской области в отношении ОАО «Пуховичский пищекомбинат».