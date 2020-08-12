РУП «Минскэнерго» в первом полугодии заменило 14,525 км тепловых сетей при задании на этот период 10,513 км.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в соответствии с годовым планом нужно отремонтировать 20,599 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

В целом в первом полугодии отремонтированы 21 единица тепломеханического оборудования и километры тепловых сетей.

В частности, выполнены три капремонта: одного котла на Минской ТЭЦ-3 и двух когенерационных установок (КГУ) на Лебедевской мини-ТЭЦ. Также отремонтированы 16 котлов, три турбины и две КГУ. Всего в этом году запланирован ремонт 56 агрегатов. Основная задача — поддержать их в работоспособном состоянии с сохранением заданных эксплуатационных характеристик. В основе организации ремонта лежат принципы профилактики и плановости.

Сроки ремонта теплосетей были скорректированы с учетом изменения графиков их отключения для испытаний и восстановления.