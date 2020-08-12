|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУП «МИНСКЭНЕРГО» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ЗАМЕНИЛО 14,5 КМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
17:28 12.08.2020
РУП «Минскэнерго» в первом полугодии заменило 14,525 км тепловых сетей при задании на этот период 10,513 км.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в соответствии с годовым планом нужно отремонтировать 20,599 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.
В целом в первом полугодии отремонтированы 21 единица тепломеханического оборудования и километры тепловых сетей.
В частности, выполнены три капремонта: одного котла на Минской ТЭЦ-3 и двух когенерационных установок (КГУ) на Лебедевской мини-ТЭЦ. Также отремонтированы 16 котлов, три турбины и две КГУ. Всего в этом году запланирован ремонт 56 агрегатов. Основная задача — поддержать их в работоспособном состоянии с сохранением заданных эксплуатационных характеристик. В основе организации ремонта лежат принципы профилактики и плановости.
Сроки ремонта теплосетей были скорректированы с учетом изменения графиков их отключения для испытаний и восстановления.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2020
Курсы в банках
на 12.08.2020
Конвертация в банках
на 12.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте