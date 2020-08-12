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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 6 ТЫС. ЮРЛИЦ И БОЛЕЕ 19,5 ТЫС. ИП
17:22 12.08.2020
За семь месяцев 2020 года в Беларуси зарегистрировано 25506 субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 5976 юридических лиц и 19530 индивидуальных предпринимателей.
В частности, в Брестской области зарегистрировано 498 юридических лиц и 2494 индивидуальных предпринимателя; в Витебской – 401 юрлицо и 1703 ИП; в Гомельской – 454 юрлица и 2294 ИП; в Гродненской – 406 юрлиц и 2140 ИП; в Минской – 1053 юрлица и 3342 ИП; в Могилевской – 402 юрлица и 1999 ИП; в Минске – 2692 юрлица и 5558 ИП.
Национальный банк, Министерства финансов, юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 70 юридических лиц.
При этом в отношении 17425 субъектов хозяйствования (5893 юридических лиц и 11532 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).
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