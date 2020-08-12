Прокуратура Гомельской области проверила соблюдение законодательства в ходе уборочной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, приоритетное внимание уделено соблюдению норм об обеспечении сохранности собственности, труде и охране труда, пожарной безопасности, единстве измерений.

Проверки организованы в четырех хозяйствах области: филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Комбинат «Восток», КСУП «Совхоз «Кормянский» и КСУП «Дубовица».

Установлено, что на этих предприятиях задействована техника, не прошедшая техосмотр, зерноуборочные комбайны не в полной мере были обеспечены средствами пожаротушения. Отдельные хозяйства использовали автозаправочные колонки, которые не прошли поверку.

Прокуроры выявили также факты ненадлежащего приборного контроля состояния водителей механических транспортных средств на предмет алкогольного опьянения.

Например, в одном из хозяйств Гомельского района срок действия прибора для освидетельствования истек еще в начале июля 2020 года. Вместе с тем, согласно записям в журнале, водители транспортных средств, выводившихся на линию, проходили освидетельствование с помощью данного прибора до момента прокурорской проверки.

В работе предприятий АПК обнаружены нарушения законодательства о противопожарной безопасности.

В частности, на МТП одного из КСУП пожарный щит оказался закрыт на самодельное устройство, не позволявшее незамедлительно использовать его при необходимости. На зерносушильном складе, предназначенном для хранения 2 тонн зерна, имелся лишь один огнетушитель, который подлежал перезарядке в июле 2019 года.

На зерносушильном комплексе в д.Лужок КСУП пожарный инвентарь и вовсе состоял из одного огнетушителя, срок действия которого истек в начале 2018 года. При этом огнетушитель хранили запертым на складе.

В этом же хозяйстве прокуроры вскрыли случаи несоблюдения трудового законодательства: несовершеннолетним работникам несвоевременно выплачивали причитавшиеся им деньги при увольнении.

По результатам проверки прокуратура Гомельской области внесла в адрес председателей районных исполкомов 2 представления, исполнение которых взяла на контроль.