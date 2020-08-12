ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ХОДЕ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ БЫЛА ЗАДЕЙСТВОВАНА НЕ ПРОШЕДШАЯ ТЕХОСМОТР ТЕХНИКА


16:50 12.08.2020

Прокуратура Гомельской области проверила соблюдение законодательства в ходе уборочной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, приоритетное внимание уделено соблюдению норм об обеспечении сохранности собственности, труде и охране труда, пожарной безопасности, единстве измерений.

Проверки организованы в четырех хозяйствах области: филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Комбинат «Восток», КСУП «Совхоз «Кормянский» и КСУП «Дубовица».

Установлено, что на этих предприятиях задействована техника, не прошедшая техосмотр, зерноуборочные комбайны не в полной мере были обеспечены средствами пожаротушения. Отдельные хозяйства использовали автозаправочные колонки, которые не прошли поверку.

Прокуроры выявили также факты ненадлежащего приборного контроля состояния водителей механических транспортных средств на предмет алкогольного опьянения.

Например, в одном из хозяйств Гомельского района срок действия прибора для освидетельствования истек еще в начале июля 2020 года. Вместе с тем, согласно записям в журнале, водители транспортных средств, выводившихся на линию, проходили освидетельствование с помощью данного прибора до момента прокурорской проверки.

В работе предприятий АПК обнаружены нарушения законодательства о противопожарной безопасности.

В частности, на МТП одного из КСУП пожарный щит оказался закрыт на самодельное устройство, не позволявшее незамедлительно использовать его при необходимости. На зерносушильном складе, предназначенном для хранения 2 тонн зерна, имелся лишь один огнетушитель, который подлежал перезарядке в июле 2019 года.

На зерносушильном комплексе в д.Лужок КСУП пожарный инвентарь и вовсе состоял из одного огнетушителя, срок действия которого истек в начале 2018 года. При этом огнетушитель хранили запертым на складе.

В этом же хозяйстве прокуроры вскрыли случаи несоблюдения трудового законодательства: несовершеннолетним работникам несвоевременно выплачивали причитавшиеся им деньги при увольнении.

По результатам проверки прокуратура Гомельской области внесла в адрес председателей районных исполкомов 2 представления, исполнение которых взяла на контроль.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2020
валюта курс
EUR 2.8863
USD 2.4571
RUB 3.3582
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8858 -0.0005
USD 2.4583 +0.0012
RUB 3.3576 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8920 2.8970
USD 2.4750 2.4950
RUB 3.3470 3.3650
подробнее

Конвертация в банках
на 12.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1760
EUR/RUB 86.0000 86.9000
USD/RUB 73.4000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте