ЭКОНОМИКА РБ

АМКОДОР ОТКРЫЛ ДВА ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

16:34 12.08.2020 В двух хозяйствах Витебской бройлерной птицефабрики открыты два современных агропромышленных объекта производства АМКОДОР. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, проекты реализованы при поддержке ОАО «Промагролизинг», их общая стоимость составляет более 17,2 млн рублей. В поселке Курино открыты зерноочистительно-сушильный комплекс 60ШГА, а также емкости для хранения зерна, которые станут частью комбикормового производства предприятия. Второй комплекс был открыт в поселке Яновичи. Там смонтированы зерноочистительно-сушильный комплекс 60ШГА объекты и хранилища зерновых, вместимостью 15 тысяч тонн.