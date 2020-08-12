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ЭКОНОМИКА РБ
АМКОДОР ОТКРЫЛ ДВА ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
16:34 12.08.2020
В двух хозяйствах Витебской бройлерной птицефабрики открыты два современных агропромышленных объекта производства АМКОДОР.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, проекты реализованы при поддержке ОАО «Промагролизинг», их общая стоимость составляет более 17,2 млн рублей.
В поселке Курино открыты зерноочистительно-сушильный комплекс 60ШГА, а также емкости для хранения зерна, которые станут частью комбикормового производства предприятия.
Второй комплекс был открыт в поселке Яновичи. Там смонтированы зерноочистительно-сушильный комплекс 60ШГА объекты и хранилища зерновых, вместимостью 15 тысяч тонн.
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