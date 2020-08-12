ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ $792 МЛН

16:17 12.08.2020 За январь-июнь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $792 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (28,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (18,1%), Казахстана (4,7%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $446,8 млн, или 56,4% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-июнь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $159,5 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (78,3% от всех направленных инвестиций), Сингапура (7,9%), Украины (5,4%). На долю прямых инвестиций приходилось 98,1% всех направленных инвестиций за рубеж.