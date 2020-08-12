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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ $792 МЛН
16:17 12.08.2020
За январь-июнь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $792 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (28,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (18,1%), Казахстана (4,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $446,8 млн, или 56,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $159,5 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (78,3% от всех направленных инвестиций), Сингапура (7,9%), Украины (5,4%).
На долю прямых инвестиций приходилось 98,1% всех направленных инвестиций за рубеж.
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