За первое полугодие 2020 года общий объем освоения инвестиций в основной капитал по ГПО «Белтопгаз» составил 127 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, за январь-июнь 2020 года для нужд потребителей республики поставлено через газораспределительную систему ГПО «Белтопгаз» 9035 млн куб. м природного газа, реализовано 24,7 тыс. т сжиженного газа.

Организации торфяной промышленности произвели 261 тыс. т торфяных брикетов и сушенки торфяной. Выпуск торфяной продукции нетопливного назначения (грунты, торф верховой) составил 82,4 тыс. т.