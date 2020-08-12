|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ОСВОИЛО 127 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
15:42 12.08.2020
За первое полугодие 2020 года общий объем освоения инвестиций в основной капитал по ГПО «Белтопгаз» составил 127 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, за январь-июнь 2020 года для нужд потребителей республики поставлено через газораспределительную систему ГПО «Белтопгаз» 9035 млн куб. м природного газа, реализовано 24,7 тыс. т сжиженного газа.
Организации торфяной промышленности произвели 261 тыс. т торфяных брикетов и сушенки торфяной. Выпуск торфяной продукции нетопливного назначения (грунты, торф верховой) составил 82,4 тыс. т.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2020
Курсы в банках
на 12.08.2020
Конвертация в банках
на 12.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте