Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 августа 2020 года выросло до 69,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 12 августа зарегистрированы 69 тыс. 102 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 65 тыс. 893 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 595 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 97 человек, число смертей от COVID-19 - на 3.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 384 тыс. 026 тестов.