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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ ВЫРОСЛО ДО 69,1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК - МИНЗДРАВ
15:15 12.08.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 августа 2020 года выросло до 69,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси на 12 августа зарегистрированы 69 тыс. 102 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 65 тыс. 893 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 595 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 97 человек, число смертей от COVID-19 - на 3.
Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 384 тыс. 026 тестов.
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