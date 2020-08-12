В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 99,6%, с декабрем 2019 г. – 103,3%, к январю-июлю 2019 года – 105,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в июле подорожали по сравнению с июнем на 0,4 процентных пункта, с начала года – на 4,2%, в январе-июле текущего года к январю-июле 2019 года – на 4,4%.

Цены на услуги в июле подросли по сравнению с июнем на 0,5 процентных пункта, с начала года – выросли на 5,0%, за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года – на 7,0%.