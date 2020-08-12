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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛОРУССКОЙ ТАМОЖНИ И БИЗНЕСА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
14:33 12.08.2020
На заседании общественно-консультативного совета при ГТК, которое 11 августа состоялось по видеоконференцсвязи в ведомственном Институте, представители таможенных органов и бизнеса обсудили актуальные вопросы взаимодействия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, особое внимание участники уделили обсуждению востребованных бизнесом механизмов взаимодействия в рамках упрощения и ускорения проведения таможенных операций.
Один из них - эксперимент по представлению в таможенные органы документов, подтверждающих соответствие товаров обязательным требованиям, после выпуска товаров.
С середины апреля эксперимент по так называемому условному выпуску распространен на всех субъектов хозяйствования. За первое полугодие 2020 года в нем приняли участие 75 участников ВЭД.
В экономике страны придается важное значение институту аудита, перспективно его практическое внедрение и в деятельность таможенных органов. Советом рассмотрены возможности использования результатов аудита в сфере таможенного регулирования.
В мероприятии под руководством председателя ГТК Юрия Сенько приняли участие представители ГТК, таможен, ведомственного Института, РУП «Белтаможсервис», бизнес-сообщества. Совет состоит более чем из 40 участников.
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