В БГУ 11 августа завершилось зачисление абитуриентов на дневную и заочную бюджетную форму обучения на специальности, по которым проводятся экзамены.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, дневная бюджетная форма обучения:

На специальность «дизайн (направление – дизайн предметно-пространственной среды)» факультета социокультурных коммуникаций при конкурсе 10,5 человек на место зачислено 6 абитуриентов, проходной балл составил 246 (в 2019 г. – 258).

На специальность «дизайн (направление – коммуникативный дизайн)» зачислено 6 абитуриентов при конкурсе 14,5 человек на место, проходной балл – 259 (в 2019г. – 253).

На группу специальностей факультета журналистики по объединенному конкурсу зачислено 74 абитуриента, проходной балл составил 347 (в 2019 г. – 337), среди них 3 абитуриента приняты по целевому приему. На отдельные специальности и направления проходные баллы составили:

«журналистика (направление – аудиовизуальная)» – 379 (в 2019 г. – 389);

«журналистика (направление – веб-журналистика)» – 363 (в 2019 г. –382);

«журналистика (направление – печатные СМИ)» – 347 (в 2019 г. –350);

«журналистика международная» – 362 (в 2019 г. –359).

На специальность «русская филология» филологического факультета зачислено 40 абитуриентов при конкурсе 1, 2 человека на место. Среди них 32 приняты без экзаменов и 2 – по целевому приему. Проходной балл составил – 335 (в 2019 г. – без экзаменов).

На группу специальностей «белорусская и славянская филология» по общему конкурсу зачислено 40 абитуриентов, среди них 10 принято без экзаменов и 4 – по целевому приему. Проходной балл на отдельные специальности составил: «белорусская филология» – 270 (в 2019 г. – 296); «славянская (славянская и белорусская) филология» – 267 (в 2019 г. – 231).

Также на дневной бюджет (сокращенный срок обучения) на специальность «правоведение» юридического факультета при конкурсе 3,9 человек на место зачислено 10, проходной балл составил 229 (в 2019 г. – 208).

Заочная бюджетная форма обучения (сокращенный срок обучения):

На экономическом факультете на специальность «менеджмент» принято 7 человек, при конкурсе 3,6 человек на место, проходной балл составил 223 (в 2019 г. – 240). На специальность «финансы и кредит» принято 7 человек при конкурсе 3,9 человек на место и проходном балле 244 (в 2019 г. – 245).

На специальность «документоведение» исторического факультета принято 12 человек, при конкурсе 4,3 человека на место проходной балл составил 190 (в 2019 г. – 151).

На специальность «социальная работа» факультета философии и социальных наук принято 4 человека, при конкурсе 5,3 человека на место проходной балл составил 249 (в 2019 г. – 245).

На специальность «математика и информационные технологии» механико-математического факультета принято 8 человек. Проходной балл на отдельные специальности составил:

«математика и информационные технологии (направление веб-программирование)» – 192 (в 2019 г. – 180);

«математика и информационные технологии (направление математическое и программное обеспечение мобильных устройств» – 173 (в 2019 г. – 173).

На специальность «правоведение» юридического факультета зачислено 20 абитуриентов при конкурсе 6,6 человек на место. Проходной балл составил 221 (в 2019 г. – 185).

В Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова на специальность «медицинская экология» зачислено 5 абитуриентов при конкурсе 10,8 человек на место. Проходной балл составил 246 (в 2019 – 248).

На специальность «энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» зачислено 5 абитуриентов при конкурсе 1,6 человек на место. Проходной балл составил 172 (в 2019 – 197).

Также на специальность «журналистика (по направлениям)» факультета журналистики зачислено 10 абитуриентов. Проходной балл составил 198 (в 2019 г. – 327).

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 15 августа.