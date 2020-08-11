ЭКОНОМИКА РБ

ВОССТАНОВЛЕН ДОСТУП К СЕРВИСАМ И РЕСУРСАМ ИНТЕРНЕТА – МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

13:53 12.08.2020 Доступ к сервисам и ресурсам интернета практически восстановлен. Об это сообщает Минсвязи и информатизации. «В связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети Интернет у абонентов. Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы. Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети интернет», - говорится в сообщении. Министерство связи и информатизации рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской планы в установленном порядке.